【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3ー2 ブラジル代表（10月15日／東京スタジアム）

【映像】ブラジルのカウンターを封じたトリプルタックル

日本代表のMF鎌田大地が、ブラジル相手に圧巻の“トリプルタックル”を決めてスタジアムを沸かせた。強烈なハイプレスにファンたちも歓喜している。

日本代表は10月14日、キリンチャレンジカップ2025でブラジル代表と対戦。2点ビハインドからMF南野拓実とMF中村敬斗のゴールで同点とすると、FW上田綺世が2戦連発のゴールで逆転勝利。過去未勝利だったブラジル相手に歴史的な勝利を飾った。

この日の日本はブラジルに臆することなく立ち向かった。なかでも29分のシーンでは、鎌田が鋭い3連続プレスで相手のカウンターを止める圧巻のディフェンスを見せた。

日本の攻撃を封じられてブラジルがカウンターを仕掛けようとした場面。ボールをコントロールしたMFブルーノ・ギマランイスに対して、鎌田が鋭い出足から深いタックルで屈強なブラジル代表を吹き飛ばす。さらにボールを回収したFWルイス・エンヒッキにも激しいプレスでプレーを制御。投げ飛ばすような形となりボールがこぼれたところでMFカゼミーロがボールを拾うが、ここにも素早くプレスを仕掛けた。最後は相手の足を踏んでしまったため、主審が笛を吹いてプレーを止める。しかし、鎌田の気迫がこもったプレーによりブラジルのたたみかけるような速攻を封じることに成功した。

ABEMAで解説を務めた林陵平氏は「球際の強さだけじゃなくてうまさもある。状況に応じて足を止めることで、強さだけじゃなくてうまさでブロックできる。足を残しておく技術」と鎌田のプレーを称賛。

するとABEMAのコメント欄やSNSのファンたちも「ワールドクラスだわ」「鎌田は世界で通用する」「鎌田無双」「1人だけ異次元のプレーなんだが」「これがプレミアリーグ」「潰す気満々」「気持ちだけじゃなく技術も合わさった鎌田の鬼ディフェンス」「いいねー鎌田、大好きよそういうプレー」と盛り上がりを見せた。

鎌田は85分にFW小川航基と交代するまでプレー。9回の地上戦を行い、5つのインターセプトを記録するなど守備で大きく貢献した。

（ABEMA／サッカー日本代表）