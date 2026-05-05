【専門家の目｜太田宏介】鎌田大地がECLで見せたパフォーマンスに脚光イングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスは、現地時間4月30日にUEFAカンファレンスリーグ（ECL）準決勝の第1戦でシャフタール・ドネツク（ウクライナ）と対戦し3-1で勝利を収めた。日本代表MF鎌田大地が1ゴール1アシストの活躍を見せたなか、元日本代表DF太田宏介氏が注目している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇「流石