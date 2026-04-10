鎌田大地がフィオレンティーナ戦で快勝に貢献イングランド1部のクリスタル・パレスは現地時間4月9日、UEFAカンファレンスリーグ準々決勝第1戦でフィオレンティーナと対戦し、3-0で快勝した。先発出場した日本代表MF鎌田大地は1アシストを含む2得点に絡む活躍を見せ、チームの勝利に大きく貢献した。鎌田は1-0で迎えた前半31分、ペナルティーエリア内へ浮き球のパスを供給しチャンスを演出。この流れからチームの2点目が生まれ