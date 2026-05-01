現地時間4月30日にUEFAカンファレンスリーグ（ECL）準決勝 ファーストレグが行われ、クリスタル・パレスがシャフタール・ドネツクに3−1で先勝。日本代表MF鎌田大地が1ゴール1アシストの活躍を見せ、決勝進出へと大きく前進した。前半開始直後の1分にセネガル代表FWイスマイラ・サールのゴールで先制したクリスタル・パレスだったが、ハーフタイム明けの47分に失点し同点に追いつかれる。だが、58分には鎌田がロングスローのこ