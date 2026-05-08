現地５月７日に開催されたカンファレンスリーグ（UCL）準決勝の第２レグで、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスがウクライナの強豪シャフタールとホームで対戦した。中立地ポーランドで開催されたアウェー扱いの第１レグに３−１で快勝したパレスは、その試合で１ゴール・１アシストと活躍した鎌田をボランチで先発起用。序盤から押され気味だったなか、10分にピノがネットを揺らすも、VARチェックの末にオフサイドとなる。