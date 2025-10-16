元ブラジル代表ＦＷが、中国１部リーグ時代での稼ぎを語り、中国で話題となっている。

「ＣＮＮブラジル」によると、２０１５年から１８年まで山東泰山でプレーした元ブラジル代表ＦＷジエゴ・タルデッリは、アジアでプレーした時代を回顧。１１年からカタール１部アルガラファでプレーした際に、首長からフェラーリをプレゼントされたことなどを明かした。

それだけではなく、経済的に人生が変わったのは中国時代だと告白。「中国の『ブーム』に乗ったんだ。中国は僕の人生を経済的に変えた。僕が言ってるのは、４０年先の人生を考えて４年間を過ごしたということ。契約を更新する機会もあったけど、子供たちの将来を考えていたんだ」と、４年でその後、４０年分の稼ぎがあったと語った。

この告白が中国で話題に。中国メディア「網易」は「４年間で２億元を稼ぐ！ 中国で４年しかプレーしなかったが、稼いだお金は４０年を過ごすのに十分だった」と報道。「タルデッリは中国１部があまりに大金を与えたことを率直に明かした。データによると、山東泰山にタルデッリが在籍していた際の４年間の総収入は少なくとも約１億９８００万元（約４１億円）に相当する」と伝えた。

中国の金満時代には同様の選手が続出したはずだ。