サッカー元日本代表・本田圭佑らが参加し、４月１８日にインドネシア・ジャカルタで「バルセロナレジェンド対ＤＲＸワールドレジェンド」の親善マッチが開催された。元イタリア代表アレッサンドロ・デルピエロ氏（５１）が２５日までに自身のインスタグラムを更新。ワールドクラスのサッカー界レジェンドの近影を投稿した。デルピエロ氏は「非常に温かく歓迎してくれたファンのみなさんに感謝します。雰囲気は素晴らしかった