グールニク・ザブジェのポドルスキがポーランドカップで優勝Jリーグでもプレーした元ドイツ代表FWルーカス・ポドルスキが史上初となる5か国でのカップタイトル獲得を成し遂げた。ポドルスキは2014年のブラジルW杯優勝メンバーの一人で、クラブレベルではバイエルン・ミュンヘン、アーセナル、インテル、ガラタサライなどビッグクラブを渡り歩き、2017年から19年にはヴィッセル神戸でも活躍した。2021年からは自身のルーツが