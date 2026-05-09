女性の遺体が見つかった現場付近を調べる大阪府警の捜査員＝9日午前9時34分、大阪市中央区9日午前5時ごろ、大阪市中央区難波2丁目のホテルで「女性が殺害されている可能性がある」と大阪府警南署に男性から申告があった。駆けつけた警察官が客室で女性の遺体を発見。首の皮膚に変色があり、府警は事件の可能性もあるとみて身元や経緯を調べる。府警によると遺体は若い女性とみられ、服を着た状態で倒れていた。男性は南署を訪