近年ブラジル代表FWネイマールには怪我のトラブルが続いており、34歳を迎えた現在はすでにピークを過ぎたとの見方が強い。本人は今夏のW杯に強い気持ちがあるようだが、現時点では計算しづらいだろう。このままではW杯を制覇できないままキャリアを終える可能性があるが、ネイマールには規律が必要だったと語るのは元ブラジル代表のレジェンドDFカフー氏だ。ローマやミランで活躍し、セレソンではリーダーとして2002W杯を制覇。そ