ネイマールが、サントスでのトレーニング中に取った行動を謝罪した。英公共放送『BBC』が伝えている。ブラジル代表最多の79ゴールを誇る34歳は、ロビーニョ・ジュニオールにドリブルで抜き去られた後、その18歳のチームメイトの顔に激しい平手打ちをしたと報じられていた。暴力行為として世界中に衝撃を与えたなか、ネイマールは和解したと説明。「メディアの前で謝罪を求められているなら、これだ」と切り出し、次のように