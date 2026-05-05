現地５月４日、プレミアリーグ第35節でチェルシーはノッティンガム・フォレストとホームで対戦。１−３で敗れた。２分と15分に失点し、後半に入って52分にも得点を許す展開のなか、90＋３分に一矢報いたのが、ジョアン・ペドロだった。マロ・ギュストの右からのクロスをマルク・ククレジャが折り返したボールに反応。胸トラップからオーバーヘッドを繰り出し、ゴールネットを揺らしてみせた。 試合を中継した『U-NEXT