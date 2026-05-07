元ブラジル代表FWロビーニョを父に持つサントスFWロビーニョ・ジュニオールが、練習中にブラジル代表FWネイマールから平手打ちを受けたことを認めた一方で、騒動はすでに解決済みだと明かした。ブラジル『グローボ』が報じている。この問題は3日のトレーニング中に発生した。ネイマールが18歳のロビーニョ・ジュニオールにドリブルで抜かれたことに苛立ち、口論と小競り合いに発展。ネイマールが平手打ちし、さらに足払いをし