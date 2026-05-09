国際政治学者の舛添要一氏がABEMA的ニュースショーに出演した際に、沖縄県名護市の辺野古沖で発生した転覆事故をめぐり、修学旅行のあり方やSNS上の誹謗中傷について私見を述べた。【映像】亡くなった知華さんが事故前日に沖縄で撮影した写真舛添氏は「修学旅行で辺野古なんかに行かせるべきではなかった」と切り出した。「つまり美ら海水族館とかほかの観光施設はいいが、極めて政治性の高い賛否両論があるようなところを修学