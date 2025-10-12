取り寄せるのもいいけれど、やっぱり実物を見て買いたい！そんな方はぜひアンテナショップへGO。店頭販売やイートインに加え、迷った時の参考に店長のおすすめもご紹介致します。

アンテナショップの進化が止まらない『北海道どさんこプラザ有楽町店』

北海道のアンテナショップといえば、やはりここはハズせない。都内を中心に10店舗ある「どさんこプラザ」の中でも、1999年に開業した1号店だ。扱うアイテム数もトップクラスで、平日でも約4千人、週末にはなんと6千人が来店する。

何度も訪れている読者も多いと思うけど、毎回新たな発見と楽しさでいっぱい。店内に3ヶ所設けるイベントコーナーでは、ほぼ週替わりで現地から生産者がやってきて、自慢の商品を紹介しているし、レジ前の棚は「ルーキーズステージ」として、東京デビューしたばかりの新商品が並んでいる。

『北海道どさんこプラザ有楽町店』イベントスペースでは、ほぼ週替わりで現地からやってくる生産者による販売会が行われている。普段は店頭に並ばない商品にも出合えるチャンスだ。催事の情報は月ごとにHPにアップされるので気になる商品を目当てに訪れよう

ここで半年間の厳しい競争を経て、勝ち残ったごく一部の商品だけが北海道の新定番として残れるわけだ。つまり棚の定位置を獲得しているのは、キングダム並みの歴戦を乗り越えた猛者アイテムと言っていいだろう。

見る、買うだけでなく食べることもできる。店頭販売している名物のソフトクリームや、コロッケなどの惣菜はもちろん、購入したソフトドリンクなども指定の場所でイートインOK。冷蔵コーナーにある牛乳をゴクッとやってエナジーチャージ、そんなミルクスタンド的な使い方もできるのだ。

「北海道ミルク」500円、「北海道産粒コーンコロッケ」227円

『北海道どさんこプラザ有楽町店』有楽町店の名物といえば、ソフトクリームと惣菜類。写真の「北海道ミルク」500円は生乳感たっぷりで優しい甘さ。一方の「北海道産 粒コーンコロッケ」227円はトウモロコシの食感がアクセント

まるで新千歳空港の物販エリアをぎゅっと凝縮したかのような品揃えとお祭りのような活気に何度来てもワクワクしてしまう。

店長：佐々木崇さんオススメ4選！

『北海道どさんこプラザ有楽町店』店長 佐々木崇さん

店長：佐々木崇さん「新商品も続々と入荷するのでお楽しみに！」

シャリッ＆モチッ、不思議食感の溶けないアイス『和洋菓子のなかむら』

デビューしたての期待の商品です。アイスかと思いきや葛粉が主原料のため、半解凍ではシャリッ、冷蔵や常温ではもっちりと表情異なる食感を多彩なフレーバーで楽しめます。小麦粉・卵・乳不使用で低カロリーなのも嬉しいポイント。

くずバー各324円

『北海道どさんこプラザ有楽町店』和洋菓子のなかむら くずバー 各324円

利尻産の天然昆布粉を練り込んだ麺はツルリとした喉越しもよく、塩味のあっさりスープとマッチして晩酌の〆にもってこい。茹で汁にもほんのり昆布の風味が溶け出しているので、それを捨てずにスープに活用するのが個人的におすすめです。

利尻昆布ラーメン385円

『北海道どさんこプラザ有楽町店』利尻漁業協同組合 利尻昆布ラーメン 385円

甘じょっぱさがクセになる北海道の新定番『柳月』

この商品の登場に現場はザワつきました。なぜなら今まで期間限定で様々なフレーバーをリリースしてきたのですが、プレーン以外で定番化はまさに初！ほんのり効かせたオホーツクの塩もちょうどいい塩梅でメーカーの本気を感じました。

三方六しおバター750円

『北海道どさんこプラザ有楽町店』柳月 三方六しおバター 750円

強めの刺激と爽やかな香りで刺身にも白飯にも『金印わさび』

鼻にツーンと来るストレートな刺激と爽やかな香りがたまりません。山わさびは肉料理に添えることが多いのですが、魚介類にも合うのです。とりわけイカの刺身との相性ぴったり。それに鰹節と一緒に白飯に乗せても抜群ですよ！

山わさびすりおろし681円

『北海道どさんこプラザ有楽町店』金印わさび 山わさびすりおろし 681円

おと週編集部オススメ2選！

ジュワ〜っとあふれる脂の甘み『十勝池田食品』

厚めにカットしてフライパンで炙れば、プリッと歯触りのいい弾力から上品な脂の甘みがほとばしる。同店ではブロックで販売さているので、ステーキにパスタにと使い勝手も抜群。

ちほく高原ベーコン1242円

『北海道どさんこプラザ有楽町店』十勝池田食品 ちほく高原ベーコン 1242円

素材力を発揮クセなく広がる鮭の旨み『佐藤水産』

数々の水産加工品を試食した中でこれがスタッフ人気1位！北海道産の天然鮭とイクラを、鮭醤油入りのタレで漬けている。クセがなく素材の旨みやコクが膨らむ逸品だ。

鮭ルイベ漬2160円

『北海道どさんこプラザ有楽町店』佐藤水産 鮭ルイベ漬 2160円

『北海道どさんこプラザ有楽町店』

［店名］『北海道どさんこプラザ有楽町店』

［住所］東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館1階

［電話］03-5224-3800

［営業時間］10時〜20時

［休日］施設に準ずる

［交通］地下鉄有楽町線ほか有楽町駅D8出口直結

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

2025年9月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】店長のお墨付き！北海道の美味を堪能するのにおすすめな商品一覧（20枚）