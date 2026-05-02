4月28日、バナナマン・日村勇紀が体調不良のため芸能活動を休養することを発表し、各局が対応に追われている。「5月1日放送のラジオ番組『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』（TBSラジオほか）は、ハリセンボン・近藤春菜さんが代役で出演しました。同日の『沸騰ワード10』（日本テレビ系）も日村さんは欠席し、相方の設楽統（おさむ）さんのみが出演しました。各番組とも、収録済みのものはそのまま放送しつつ、調整に入