◆パ・リーグ日本ハム９―１０オリックス（２日・エスコンフィールド）日本ハムがまさかの逆転負けで球団創設８１年目での通算５０００勝はお預けとなった。試合後新庄監督は、８回２死満塁で中川に右翼越えの逆転三塁打を浴びた場面を一番に回想。「（４番）太田くん、（５番）中川くんのところで、玉井くんでね、昨日２人ともいい打ち取り方をして、完璧にシュートで内野ゴロ。ああいうゴロで打ち取るイメージだったんです