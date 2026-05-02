自宅の玄関前でランドセルを背負った入学式の日の一枚と、同じ場所・同じ構図で撮った卒業式の日の一枚。6年の間に体よりも大きく見えたランドセルはすっかり背中に収まり、子どもの成長が一目で伝わる2枚の写真を父親がThreadsに投稿したところ、「この写真だけで泣けてくる」と感動の声が寄せられ、7400件以上のいいねを集めました。【写真】体よりも大きく見えた、キャメル色のランドセル投稿したのは、写真事務所代表を務める2