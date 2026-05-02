２日午前８時前、北アルプス白馬岳の標高１８５０メートル付近にある大雪渓の上で、「動けなくなっている男性を発見した」と登山者から消防に通報がありました。男性は午後３時すぎに県消防防災ヘリで救助され、松本市内の病院に搬送されましたが、心肺停止の状態だということです。県警が、男性の身元の確認を進めています。