【モデルプレス＝2026/05/02】日本テレビの河出奈都美アナウンサーが5月1日、自身のInstagramを更新。初音ミクのコスプレ姿を披露した。【写真】29歳日テレ美人アナ「クオリティ高すぎ」アイテム一から自作の初音ミクコスプレ◆河出奈都美アナ、初音ミクコスプレ披露河出アナは「『コスプレしてニコニコ超会議に参加してみた。』 Oha！4の『コレミテ』コーナーでお届けしたニコニコ超会議参戦企画、ご覧いただきありがとうございま