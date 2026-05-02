2009年に50歳で他界した歌手のマイケル・ジャクソンさんの実際の話し声は、公の場で知られていた高い声とはまったく異なり、「低く、タフなトーン」だったという。2016年に62歳で亡くなったコンサート・プロモーター兼音楽プロデューサーの故デヴィッド・ゲストさんが生前、証言していた。 【写真】マイケル・ジャクソンさんの声も再現甥のジャファー ゲストさんはマイケルさん