ベトナムを訪問している高市総理大臣は日本時間2日午後5時ごろ、日本外交の柱である「自由で開かれたインド太平洋」の“進化”を掲げたスピーチを行いました。高市総理：日本が掲げる自由で開かれたインド太平洋。この地域において自由、開放性、多様性、包摂性、法の支配に基づく国際秩序を築くために、日本として果たすべき役割を今まで以上に主体的に果たしていく。自由で開かれたインド太平洋（FOIP）は安倍元総理が10年前に掲