おとなの週末Web
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毎日でも食べたくなるピザトースト 高円寺で出合った老舗喫茶
食べることが好きなイラストレーターの私、Oh! セロリが喫茶店ぐるめをイラストで紹介する連載「Oh! セロリの #グゥペコぐるめぐり」。食べることばか…
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2年かけて育てた希少な共水うなぎを地焼で。目白『ぞろ芽』が蒸さずに仕上げる理由
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・目白のうなぎ店『目白ぞろ芽』です。希少な共水うな…
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花巻で大谷翔平の高校時代を辿るご当地グルメ旅。勝つと食べたチョコバナナクレープや「サンマー焼きそば」も
真夏の風物詩、全国高等学校野球選手権大会が始まりました。高校球児の聖地、阪神甲子園球場を舞台に、今年も熱戦が繰り広げられています。まずは、選…
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四谷三丁目『赤丸ヂンギス』で、厳選ラム肉と20種以上のウイスキーが出会う夜
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・四谷三丁目の焼肉店『赤丸ヂンギス』です。［What IS …
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【難読漢字】地名当て「雲母坂」 キラキラ光るから
全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の…
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カレー×カツ玉×ナポリタン。スパゲッティーのパンチョが背徳感たっぷりの限定ギルティメニュー発売
ナポリタン専門店「スパゲッティーのパンチョ」は8月16日から期間限定で「欲望のカレーカツ玉スパ」を発売する。カレーも、カツ丼も、ナポリタンも、…
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浦和区初のブルワリー併設パブ『U.B.P BREWERY』年間50種類以上の個性派ビールが揃う
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、埼玉・浦和区のブルワリー・パブ『U.B.P BREWERY』です。国…
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ジャズの街×ドイツビール祭典。オリオンスクエアに音楽とビールが集結する夏
ドイツビールの祭典が宇都宮市で初めて開催される。8月7日から8月11日までの5日間、宇都宮市オリオンスクエアで行われるのは「宇都宮オクトーバーフェ…
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島根・宍道湖の天然うなぎは腹が黄色い。汽水湖が育んだ力強い旨みを堪能するうなぎ旅
絶品のうなぎを求めて日本各地を巡っている編集部が今回狙いを定めたのは、島根県。ターゲットは宍道湖の天然うなぎ。ついでに、水の都と呼ばれる街の…
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和の趣とフランス菓子が融合した「抹茶テリーヌ」はスイーツ好き女優が神楽坂らしいと絶賛する逸品
スイーツ好き女優・大野いとさんオススメの“おかし”に合うコーヒーを、コーヒー好き女優・美山加恋さんがレコメンドし、フードペアリングする連載「…
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人形町『味源』は石鍋麻婆豆腐と世界のウイスキー15種が揃う。ガチ中華と多彩なハイボールの組み合わせを楽しめる
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・人形町の中華料理店『味源』です。［What IS Whiskey…
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寿司好き必見の水族館6選！ ブリ、シラス、ふな寿司…食文化の展示から本当の「いただきます」を知る
水族館で美しく泳ぐ魚たちを眺めていると、不思議と「美味しそう」という感情が湧いてくる。それは決して不謹慎なことではなく、私たちが他の命をいた…
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旅先でしか買えないアイスが羽田に集結 ご当地アイスが24時間買える期間限定スポット
羽田空港直結の複合施設「羽田エアポートガーデン」に、日本各地のご当地アイスがを楽しめる自動販売機が設置された。期間は2026年8月4日から9月4日ま…
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【写真クイズ】この食材の名前は？ 黄金色が美しい。
旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食…
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小ロット&多品種で地産地消のビール。埼玉・西川口『GROW BREW HOUSE』はトラディショナルからトガッた味まで揃う
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、埼玉・川口市のブルワリー『GROW BREW HOUSE』です。醸造長…
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紫と黄色のモンブランに、バターに溺れる大学芋。夏の幕張にさつまいもスイーツが集結
この夏、全国から多彩なさつまいもメニューが集結する。8月6日から9日の4日間、幕張メッセ ホール3にて開催されるのは「夏のさつまいも博2026」。いっ…
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え、インドやハワイ、沖縄でもウイスキー作ってるの？ 都内で飲めるローカルウイスキー＆フード3選
ウイスキーは世界の5大産地のほかにも、各国・都市で醸造されています。ここでは、あまり知られていない国や都市で作られているウイスキーとその場所…
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明日から！福島・喜多方の「喜多方ラーメンの異端児」が東京駅に。鶏と青口煮干しの名店が期間限定で登場
東京を代表するラーメンの名店が集まる東京駅一番街地下1階「東京ラーメンストリート」に、福島・喜多方の名店が期間限定オープンする。8月6日から開…
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寿司が食べたくなる水族館6選！ 本マグロ、トラフグ…生きた姿を見て「いただきます」を考える
私たちは毎日のように魚を食べている。しかし、その魚が海や川でどんな姿で生きていたのかを知る機会は意外と少ない。水族館で、生き生きと泳ぐ魚たち…
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【難読漢字】駅名当て「飾磨駅」 播磨灘のタコを楽しめる
全国には数多くの難読駅名が存在します。本コーナーでは、読み間違いが多い難読駅名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介…