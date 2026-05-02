ラムネ菓子でおなじみカクダイ製菓の「クッピーラムネ」。その公式X（@kuppy_ramune_x）がキャラクターの名前を紹介したところ、予想外のネーミングにユーザーからツッコミが殺到しています。【写真】クッピーラムネのキャラクター名を公開パッケージでおなじみ3キャラの名前は…！？クッピーラムネのパッケージに描かれているキャラクター。よく目にするけれど、名前は知らないという方も多いのではないでしょうか。公式Xの投稿で