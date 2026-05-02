お笑いタレント・東野幸治が１日深夜放送のＡＢＣラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」に出演。細木数子さんの次にＮｅｔｆｌｉｘドラマになりそうな有名人を予想した。細木さんを女優の戸田恵梨香が演じるＮｅｔｆｌｉｘドラマ「地獄に堕ちるわよ」を絶賛した東野は、「細木数子さんやったでしょ？で、その前はダンプ（松本）さんでしょ。そういう著名な有名人は、もう絶対ヒットするから『次は何か？』っていう話になってく