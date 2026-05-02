メ～テレ（名古屋テレビ） ゴールデンウイークに増える傾向にあるハマグリなどの密漁を防ごうと、津市でドローンを使ったパトロールが行われました。 津市を流れる安濃川の河口付近ではハマグリやシジミなどの密漁被害が相次いでいます。 漁場も広く、監視が追いついていないため白塚漁協と三重県漁連などはドローンを使って密漁者を発見し貝をとらないよう呼びかけました。 密