お笑いコンビ、三四郎の小宮浩信（42）が1日深夜放送のニッポン放送「三四郎のオールナイトニッポン0（ゼロ）」（金曜深夜3時）を欠席。相方の相田周二（43）が1人で番組を担当した。相田は番組冒頭、「明けて今日誕生日だぜ俺？」と前置きした上で「小宮は体調不良でお休みです」と切り出した。「本当に最高のバースデープレゼントだぜ。これ最高だぜ！43歳にして。最高のバースデープレゼントをいただいたぜ」と自虐的に語った