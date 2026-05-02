群馬県は5月1日より、パスポート型パンフレット「GUNMA PASSPORT（群馬パスポート）」の交付を開始しました。ネット上でたびたび「未開の地」「グンマー帝国」などと愛きょうたっぷりにネタにされてきた同県。県公式外部サイトである「ググっとぐんま」公式Xの投稿には、「これは帝国民なら必須」「グンマー国に入るには、やっぱりパスポートがいるのか」といった驚きの声が相次いで寄せられています。【その他の画像・さらに