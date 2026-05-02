東京都福生市の路上で29日朝、男子高校生をハンマーで殴り、駆けつけた警察官らにも液体を噴射したとされる事件。警視庁は1日、逃亡し公開手配されていた高林輝行容疑者（44）の身柄を千葉県習志野市で確保し、殺人未遂の疑いで逮捕した。高林容疑者は「殺すつもりはなかった」と逮捕前の調べで話している。逮捕を受けて、被害少年の親にも話を聞いた。 ≪画像多数≫「天地」と書かれている高林容疑者がイチからつくった「