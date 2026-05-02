押入れの中にいる猫さんにおやつをあげようとした飼い主さん。すると、食べる前にツンデレすぎる謎行動をとってきて……。じわじわと余韻が残る謎行動は、Instagramで27万回以上も再生され、「逆に可愛くなってくる～w」「笑ってしまいましたw」「どうしよう、ジワジワとあと引くw」といった声が寄せられました。 【動画：押入れの中にいる『元野良猫』→おやつをあげると…繰り返される『ツンデレ行動』】 押入れの猫