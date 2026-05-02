Image: Meadow 最近のスマホが優等生すぎてちょっと退屈になってきた、そこのあなた。この春は一味違います。ゲーム特化、ロボット化、そして「電話と言えるのか…？」といった端末まで、明らかに進化の方向がおかしいモデルが続々と登場しています。今回は、この春登場した尖った性能xスマホを3つご紹介。「勝つため」に生まれたゲーミングスマホ P