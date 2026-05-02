ロックバンド・X JAPANのYOSHIKIが2日、自身のインスタグラムを更新。「Hideが旅立って今日で28年」として心境をつづった。【動画】「Hideが旅立って今日で28年」在りし日の動画とともに心境をつづったYOSHIKIYOSHIKIは「Hideが旅立って今日で28年」と書き出し「今でも心の中でよく会話をする。色々あるけれど、努力していることはきっとわかってくれていると思う。Miss you. RIP hide 」とつづった。同様に英文でも「It’s