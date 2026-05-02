潮干狩り中の水難事故が相次いでいます。茨城県の海岸では2人の行方が分からなくなっていて、捜索が続いています。海上保安庁によりますと、午前9時半ごろ、東海村の豊岡海岸で、20代から30代の男性4人グループが潮干狩りをしていたところ、3人が海に流されました。30歳の1人は自力で岸にたどりつきましたが、26歳と36歳の2人の男性が行方不明となり、うち1人は救助されたものの、容体は分かっていません。もう1人は見つかっておら