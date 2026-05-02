先日行われたチャンピオンズリーグ準決勝1stレグのパリ・サンジェルマンVSバイエルンは激しい打ち合いとなり、最終的にはホームのパリが5-4で先勝した。見応えたっぷりのゲームだったが、独『SportBild』が改めてスポットを当てたのが廃止されたアウェイゴールルールだ。仮にまだアウェイゴールが採用されていた場合、敵地で4ゴールを奪ったバイエルンは2ndレグへちょっとしたアドバンテージがあった。ホームでの2ndレグでは1-0、2