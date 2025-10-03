動画クリエイター・コウイチが監督・脚本を務めた初の長編映画『とれ！』が、2026年1月16日にテアトル新宿ほかにて全国公開されることが決定した。

本作は、登録者数が88万人を超えるYouTubeチャンネル「kouichitv」を運営する動画クリエイター・コウイチの劇場長編映画監督デビュー作となる青春ホラームービー。YouTuberが監督・脚本を務める長編映画は日本初となる。

コウイチは初の短編映画『最悪な1日』が札幌国際短編映画祭で特別賞を受賞、さらに短編映画『消えない』は、2021年にYouTubeで公開されるとすぐさま話題となり、再生回数は460万回を越えた。

主演を務めるのは、『蔵のある街』で山時聡真とダブル主演を務めた中島瑠菜。中島は本作が長編映画単独初主演となる。そのほか、まいきち、和田雅成、宮地真緒、奥菜恵が出演する。

高校3年生の美咲（中島瑠菜）は、やりたいことも見つからず、母子家庭で親に負担をかけたくないため進学はせず、地元で就職しようとバイトをしながら最後の高校生活を送っていた。親友の皐月（まいきち）は親の希望で大学進学を目指しているが、日々SNS投稿に夢中。そんなある日、美咲が撮ったVLOGに霊のようなものが偶然映り、投稿動画は瞬く間にバズっていく。驚いた2人はこれをチャンスと思い、続けざまに心霊のフェイク動画を投稿し、バズは益々大きくなり広告収益が手元に入る。調子に乗った2人の撮影はエスカレートし、さらなる刺激を求め地元で噂の廃墟に潜入、とうとう取り返しのつかない本物が映りこんでしまう。さらに、廃墟撮影の道中で地蔵を拝んだ美咲は、和装でお面のような顔の“神様”に憑きまとわれることに。

公開されたポスタービジュアルには、スマートフォンで VLOGを撮る2人の近くに、この妙に様子がおかしい“神様”が憑きまとう様子が捉えられている。

映画『とれ！』予告編 あわせて公開された予告編では、林の奥の廃墟撮影に挑んで以降、高校でも街でも家でも、ずっと“神様”に取り憑かれる美咲（中島瑠菜）の姿が映し出されている。

コメントコウイチ（監督・脚本）

初の長編監督作品です。主人公と同い年くらいの学生をメインに楽しんでもらえるよう脚本を書きました。ホラーが苦手な人でも楽しめる青春ストーリーになったかと思います。ネットでのバズりから将来の選択肢が増え、人生のコントロール権を獲得しようと足掻く主人公の姿を見守ってもらえればと思います！

中島瑠菜（主人公・佐藤美咲役）

佐藤美咲役を務めました、中島瑠菜です。この作品は、人間や心霊現象の怖さや不気味さを描きながらも、主人公が未来に向けて一歩を踏み出す物語でもあります。神様に取り憑かれながら、友達と一緒にホラー動画を作る彼女は、恐怖や自分の心の中に揺れ動きますが、最後には小さな希望を見つけます。観てくださる皆さんの心にも、恐怖と同時に“前へ進む力”が届けば嬉しいです！！

まいきち（橋本皐月役）初めまして!皐月役のまいきちです！！今回ホラー系のお芝居は初めてで、とても緊張しました。ホラーかと思いきや、実はハートフルな一面もあったり...私自身もインフルエンサーとして動画をバズらせることを考えているので、共感できる部分もたくさんありました！コウイチ監督の独特な世界観がとても素敵だなと感じました。

和田雅成（霊能者・浅野斗真役）凄く遊び心がある作品に仕上がっていると思います。子供ってきっと何をやるにも本気で、喜んで、怒って、哀しんで、楽しんで。コウイチ監督から凄くその空気を感じました。それが凄く心地良くて、作中も何だこれは！ というシーンがたくさんです。でもそれが素敵です。だからこそ素敵です。是非、受け取ってくださいませ。

宮地真緒（皐月の母・橋本未映子役）撮影中とにかく暑かったことを覚えています。その中でスタッフさんや演者の皆さんの前日のロケのお話や頑張りを聞いて、本当の母親のように「大変だったねぇ...もう少しだよ！ がんばれ！」と応援していました。青春とホラーと不思議が詰まった映画。私は数シーンでしたが、普通の何気ない日常を演じられて楽しかったです。

奥菜恵（美咲の母・佐藤雅美役）コウイチ監督のもとで撮影に参加できたことは、とても刺激的な経験でした。YouTuberとして培われた独自の発想と斬新なセンスが現場に新鮮なエネルギーを与え、一瞬一瞬が学びと挑戦の連続でした。監督の柔軟なアイデアに触れながら演じることで、自分自身も新しい表現に挑むことができました。今回関わらせていただいた作品が、多くの方に届くことを心から楽しみにしています。（文＝リアルサウンド編集部）