子役
『子役』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月6日
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13歳・小八重葵美が西川美和監督の新作で二階堂ふみとW主演を果たす
13歳の小八重葵美が二階堂ふみとダブル主演を務め、その存在感が圧倒的だという
スポニチアネックス
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田中みな実が結婚・妊娠公表後初めて公の場に姿を見せたか
デイリースポーツ
2026年8月4日
2026年8月3日
2026年8月2日
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西川美和監督が戦争孤児12万人の記憶を映画に刻み込む
西川美和監督（52）が戦後の混乱を生き抜く子どもたちの姿を描き込んだ
読売新聞オンライン
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「エクソシスト」女優の施設にガサ入れ 100匹超の保護犬過剰飼育疑惑
100匹超の犬を飼育する犬舎の許可証が2023年に失効していたとのこと
東スポWEB
2026年7月31日
2026年7月29日
2026年7月26日
2026年7月25日
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「VIVANT」に兄妹が揃う？「日曜劇場の本気を見た」驚きの声続々
新キャスト14人が発表され、声優・花江夏樹と鬼頭明里の出演が話題に
オリコンニュース
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中村由真「最後に会ったの8年前！」実は高校同級生の女優との再会ショット
8年ぶりの2人きりの再会で「あの頃に戻って話せた」と中村は喜びをつづった
スポニチアネックス
2026年7月21日
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永尾柚乃が「ヒルナンデス」レギュラー就任「自由にさせてやれ」心配が殺到
出演期間は7月23日〜8月27日で番組史上最年少のレギュラー就任となる
週刊女性PRIME
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亀梨和也が映画「カイジ」の最新作で最狂の敵・兵藤和也役を熱演
亀梨和也がシリーズ最大の敵・兵藤和也役を務めることが決定したという
オリコンニュース