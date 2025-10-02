日本におけるハロウィンの形骸化は今更の話だが、実は香港も同じ。若者はお化けメイクや仮装で街に繰り出し、期間限定の「鬼屋（お化け屋敷）」も盛況だ。中でも老舗テーマパーク「オーシャンパーク（香港海洋公園）」のお化け屋敷は毎年の話題だが、今年は「香港の深い傷」を思い出させる“不謹慎な内容”で一部変更を余儀なくされた。

＊＊＊

【写真】香港が震撼した2年半前の「バラバラ殺人事件」 令嬢だった被害者の美貌も話題の的に

鍋の中に人間の首が

香港島の南に位置するオーシャンパークは、広大な敷地を生かした「ハロウィンフェスト」を2000年から開催している。今年もすでに開幕しており、目玉となる6軒のお化け屋敷は10月10日のオープン予定だ。いずれも館内にお化け役のスタッフが配置され、さまざまな演出と“人力”で来場者を怖がらせるというお馴染みのスタイルである。

9月26日に地元メディアへの先行公開が行われ、例年通りなら今頃は「今年も最恐！」といった紹介記事が注目されるはずだった。だが、メディアが注目したのはお化け屋敷の怖さではなかった。彼らが問題視したのは、6軒のうち殺人事件をモチーフにした「港詭奇案（香港怪奇事件）」、その1コーナーに出現した“記憶に新しすぎる台所”だった。

台所に置かれているのはスープ鍋とニンジン、みじん切りにされた“何かの肉”が載った血染めのまな板。乱れた髪の女性スタッフがスープ鍋の蓋を開けると、中には“人間の首”が入っている。そして女性はそれを持ち上げ、「人参と青大根のスープを飲むかい？」「財産を乗っ取ろうとしているの？」と来場者に問いかけるという。

鍋で煮込まれていた遺体

この要素だけで香港が嫌でも思い出すのは、2023年2月、郊外にある民家でバラバラ遺体が見つかった事件だ。被害者は中国内地の富裕層令嬢で、モデル兼インフルエンサーの蔡天鳳（アビー・チョイ、当時28）さん。当時の「デイリー新潮」は、現地ジャーナリストの話としてこう伝えている。

「当初は1階の冷蔵庫内から脚のみが見つかり、その後、同じ民家内にあった寸胴型のスープ鍋から、アビーさんの頭部と肋骨数本が発見された。現場からは他にも、遺体を“解体”した際に使用したと見られる電動ノコギリや食肉スライサー、レインコート、手袋、マスクなどが押収されています」

警察が発見したスープ鍋には、頭部と肋骨以外にもひき肉とニンジン、青大根が入っていた。別の小さな鍋にもスープが入っており、おそらく遺体はすでに煮込まれた後だったとみられている。その後、アビーさんに“寄生”していた元夫とその家族を含む計7人が逮捕され、そのうち元夫の父親が元警察官という事実も世間に衝撃を与えた。

「さすがに不謹慎」の声が続々

現時点で、逃亡ほう助罪の2人は懲役6カ月の判決が確定し、犯人蔵匿容疑の1人（元夫の父親の愛人）は保釈中だ。司法妨害罪に問われた1人（元夫の母親）は9月30日に有罪判決を受け、10月28日に判決が言い渡される。殺人容疑の3人（元夫、元夫の父親と兄）はいまだ裁判が続いており、世間の関心は薄れていない。

確かに近年の香港を代表する猟奇事件だが、発生からまだ2年半しか経っていない。メディアがお化け屋敷の件を報じると、「さすがに不謹慎」との声が相次いだ。ある立法会議員は「香港の深い傷」を思い出させ、死者への敬意を欠いていると批判。裁判に影響する可能性も指摘し、オーシャンパークにコーナーの変更を呼びかけた。

世間の反発を受けた園側は、翌日にコメントを発表。「すべてはフィクション」と説明したうえで、「一部のコーナーについての意見を真摯に受け止め、速やかに変更」したことを明らかにした。コーナーの詳細が公になってから1日足らずでの即撤回である。

実話をもとにした香港のホラー作品といえば、1993年の映画「八仙飯店之人肉饅頭」が日本でも有名だ。1985年にマカオで発生した一家殺人を大幅に脚色しているものの、事件から8年後の封切りには独特のスピード感がある。とはいえ、さすがの香港も今回の一件は「早すぎる」と判断し、即撤回の幕引きとなった。

デイリー新潮編集部