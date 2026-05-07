中国・四川省のある観光地で、崖ブランコを体験していた女性が転落して死亡する事故が発生した。6日（現地時間）、香港メディアのザ・スタンダードなど海外メディアによると、5月3日、四川省華鎣市にある馬溜岩滝観光地で、崖ブランコに乗っていた女性が足場を離れた直後、安全ロープが切れて転落する事故に遭った。映像を見ると、女性は安全ハーネスを装着しており、出発地点からゆっくり押し出される様子が映っている。女