ウニのトゲが特殊な動き方をすることに着目した研究チームが、ウニのトゲを模した人工構造を開発しました。電池を使わずにリアルタイムで水の流れを監視できるとされています。Echinoderm stereom gradient structures enable mechanoelectrical perception | Naturehttps://www.nature.com/articles/s41586-026-10164-9Sea urchin spines inspire self-powered underwater sensorshttps://phys.org/news/2026-02-sea-urchin-spine