移民は街にどのような変化をもたらすのか。イギリス在住で著述家の谷本真由美さんは「ロンドン南部にあるベッドタウン、クロイドンは豊かな中流以上が住む南部と、難民や貧しい移民が住む北部で街が真っ二つに分かれており、治安が悪化している。この街を訪れると、日本の未来のように感じる」という――。※本稿は、谷本真由美『世界から見た日本の保守』（扶桑社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／pedro eman