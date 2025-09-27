¡Ö¤³¤ì¡¢¥Í¥¿¤À¤è¤Í...¡©¡×¡¡¿åÂ²´Û¥Á¥±¥Ã¥È¤Îà¾×·âÅª¥Ç¥¶¥¤¥óá¤ËSNS¶Ã¤¬¤¯¡ÚÉÙ»³¡¦µûÄÅ¿åÂ²´Û¡Û
¡Ö¤µ¤¹¤¬ÉÙ»³¡ª¡×¤È»×¤ï¤º´¶¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤µ¤¹¤¬ÉÙ»³¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
......¼÷»Ê¤À¡£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¡Ö¥Þ¥¢¥¸¡×¤Î¤ª¼÷»Ê¤Î¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¾åÉô¤Ë¤Ï¡¢¡ÖµûÄÅ¿åÂ²´Û¡×¤ÎÊ¸»ú¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤ì¤Ï¡¢¿åÂ²´Û¤ÎÆþ´Û¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¿åÂ²´Û¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¤ª¼÷»Ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡¢¿åÁå¤Ç±Ë¤°¤ªµû¤¿¤Á¤¬¿©ºà¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Á¤ã¤¤¤½¤¦......¡£
°ìÂÎ¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï23Æü¡¢µûÄÅ¿åÂ²´Û¡ÊÉÙ»³¸©µûÄÅ»Ô¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¼÷»Ê¥Í¥¿¸«¤ë¤Ê¤é¡¢µûÄÅ¿åÂ²´Û¡×
µûÄÅ¿åÂ²´Û¤Ï1913Ç¯¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¸½Â¸ºÇ¸Å¤Î¿åÂ²´Û¡×¡£ÉÙ»³¸©¡¦ÉÙ»³ÏÑ¤Î¿åÀ¸À¸Êª¤òÃæ¿´¤ËÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¡¢2013Ç¯¤Î100¼þÇ¯µÇ°¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë°Ê¹ß¤Ï¡¢¤è¤êÉÙ»³¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Å¸¼¨¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ±´Û¤Î»ÜÀß´ÉÍýÃ´Åö¼Ô¡¦»³ÅÄÃÒ»Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼÷»Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆþ¾ì·ô¤Ï2025Ç¯4·î¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡ÖÄ¹¤¯¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æþ¾ì·ô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤ò´ë²è¤·¡¢Æü¤´¤í¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤ë´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤µ¤ó¤¬¥«¡¼¥É·¿Æþ´Û·ô¤ò¤´Äó°Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¸¡Æ¤¤òËÜ³Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»³ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¸¡Æ¤¤ÎËö¡¢¥«¡¼¥É·¿¤ÎÆþ´Û·ô¤Ë¼÷»Ê¤Î¼Ì¿¿¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¡£9·î23Æü¸½ºß¡¢¥Þ¥¢¥¸¡¢¥«¥ï¥Ï¥®¡Ê¥¦¥Þ¥Å¥é¥Ï¥®¡Ë¡¢¥Û¥¿¥ë¥¤¥«¤Ê¤É¡¢Á´8¼ïÎà¤Î¼÷»Ê¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢°ìÈÌ¡Ê¹â¹»À¸°Ê¾å¡ËÆþ¾ì·ô¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸ÍÑ¤ÏÁ´5¼ïÎà¤ÎÀ¸Êª¤Î¼Ì¿¿¡¢ÍÄ»ùÍÑ¤Ï»ô°é°÷¤¬ÉÁ¤¤¤¿Á´6¼ïÎà¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡Ë¡£
¤Ê¤¼¡¢¼÷»Ê¤Ê¤Î¤«¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÉÙ»³¸©¤Ç¤Ï¡Ø¼÷»Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÉÙ»³¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç»ÔÆâ¤Î´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¡Ø¼÷»Ê¥Í¥¿¸«¤ë¤Ê¤é¡¢µûÄÅ¿åÂ²´Û¡Ù¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥³¥Ô¡¼¤ò¼ø¤«¤ê¡¢³¤¤Î¹¬¤ÈÄ¾·ë¤¹¤ëÅö´Û¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼÷»Ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤¿¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»³ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼÷»Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÉÙ»³¡×¤Ï¸©¤¬2023Ç¯¤«¤é¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£
à¡Ö¼÷»Ê¡×¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©á¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡ÖÉÙ»³¸©¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤ò10Ç¯¸å¡Ê2032Ç¯¡Ë¤Ë90¡ó¤Þ¤Ç¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê23Ç¯»þÅÀ¤Ç¤Ï8.9¡ó¡Ë¡£
à¿åÂ²´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÆþ¾ì·ô¤¬¼÷»Êá¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ÖÉÙ»³¡á¼÷»Ê¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¯²½¤·¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¿åÂ²´Û¤Î¼¡¤ÎÍ½Äê¤¬¼÷»Ê²°¤Ë³ÎÄê¤·¤½¤¦¤ÊÆþ¾ì·ô¤Ï¡¢Íè´Û¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆSNS¾å¤ÇÅÙ¡¹ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢25Ç¯9·î¤Ë¤âX¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£
¡Ö¿©¤ï¤¹µ¤Ëþ¡¹¤ä¤ó¡×
¡ÖÞ¯Íî¤¬¸ú¤¤¤Æ¤ë¡×
¡Ö¤³¤ì¡¢¥Í¥¿¤À¤è¤Í...¡©¡×
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¿è¤Ê¿åÂ²´Û¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆþ¾ì·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ³ÆþÅö½é¤«¤é¿åÂ²´ÛÈ¯¤ÎPR¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¤´Íè´Û¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÈ¿±þ¤«¤éSNSÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Á³¤Ë¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤µ¤Ë´üÂÔÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡ÖÍ½Äê¤è¤ê¿ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅÓÃæ¤Ë°ì¼ïÄÉ²Ã¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê»³ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¤½¤ó¤ÊµûÄÅ¿åÂ²´Û¤Ç¤Ï9·î19Æü¡Á11·î3Æü¤Î´ü´Ö¡¢½©¤Î´ë²èÅ¸¤È¤·¤Æ¡Ö¡Ø¼÷»ÊÅ¸¡Ù¡Á¼÷»Ê¥Í¥¿¸«¤ë¤Ê¤é¡¢µûÄÅ¿åÂ²´Û¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢´ÛÆâ¤ÎÅ¸¼¨¿åÁå¤ÎµûÌ¾¤ä²òÀâ¥Ñ¥Í¥ë¤Î²£¤Ë¼÷»Ê¼Ì¿¿¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤âÊ»¤»¤Æ·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Æ±´Û3³¬¤Î¡Ö¤¦¤ª¤¹¤¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¦¥à¡¡´ë²èÅ¸¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ12²ÊÌó30ÅÀ¤ÎÀ¸Êª¤ä¡¢¼÷»Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤ä±ÇÁü¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï¼÷»Ê¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤µû¤È¡¢¤½¤ì¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼÷»Ê¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿à¿©¥ì¥Ýá¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢´ÛÆâ¤Î¼÷»Ê¼Ì¿¿¥Ñ¥Í¥ë¤ò¼¨¤¹¡Ö¤¦¤ª¤¹¤¤¼÷»Ê¥Þ¥Ã¥×¡×¤È¡¢»ÔÆâ¤Î¼÷»ÊÅ¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¤¦¤ª¤Å¼÷»Ê¥Þ¥Ã¥×¡×¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¤ä¡¢¼÷»Ê¼Ì¿¿¥Ñ¥Í¥ë¤Î¼÷»Ê¤ÎÃÍÃÊ¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¡¢Æ±´Û¤¬ÀßÄê¤·¤¿ÌÜÉ¸³Û¤È¤Ê¤ë¤è¤¦ÌÜ»Ø¤¹¡Ö¼÷»Ê¤´¤Á¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼¡×¡Ê¢¨ÆÃÄêÆü¤Î¤ß¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯¡Ö¤¦¤ª¤¹¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾ßÌý»®¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¥Ô¥¿¥ê¾Þ¤Ë¤Ï¡Ö¼÷»ÊÅ¸¸ÂÄê´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¿ÊÄè¡Ë¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
µ¨Àá¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¿©Íß¤Î½©¡£¼÷»Ê¤ÎÆþ¾ì·ô¤ò°®¤ê¤·¤á¤Ä¤Ä¡Ö¼÷»ÊÅ¸¡×¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤ª¤Å¼÷»Ê¥Þ¥Ã¥×¡×¤¬Æ³¤¯¼÷»ÊÅ¹¤Ç¡¢ÉÙ»³¤Î¼÷»Ê¤òÌ£¤ï¤¦¡£
¤½¤ó¤Êà¼÷»Ê»°Ëæá¤Ê1Æü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤½¤¦¤À¡£