26日、小泉進次郎農水大臣が会見で週刊誌等で報じられた総裁選での“ステマ指示疑惑”について謝罪した。

【映像】「規程違反では？」追及され下を向く小泉大臣

記者から「週刊誌等で小泉大臣の陣営が動画配信サイトに（小泉候補に対しては）前向きなコメントを、他の候補には貶める書き込みを依頼するという内容があった」として事実関係を聞かれた小泉大臣は以下のように答えた。

「私を支援してくれている議員の事務所において、他の支援議員からの問い合わせもあって、当該事務所の独自の判断としてコメントの参考例を示したメールを送付したものだと報告を受けている。ひとえに応援のメッセージを広げたいという思いだったと聞いてはいるが、参考例の中に一部行き過ぎた表現があったことについては適当ではなく、二度とこういうことがないように話をさせていただいた。再発防止を徹底をして、引き続き緊張感を持って総裁選に臨みたい」

さらに、「他の候補に対して説明・謝罪はしたのか？」という質問に小泉大臣は「他の候補を批判するような意図はなかったと報告は受けているが、いずれにしても、そうしたことが起きたことは適当ではなく、二度とこういうことがないように（陣営内で）話をさせていただいた。私自身も知らなかったこととはいえ、総裁選に関わることなので申し訳なく思う。再発防止を徹底して、引き続き緊張感を持って総裁選に臨みたい」と答えた。

「書き込みの依頼は牧島議員の事務所が行ったことなのか？」という質問には「そう報告を受けている」と回答した。

記者は追及を緩めず、「自民党の総裁公選規程に『何人も選挙の清潔、明朗及び公正を害する行為を行ってはならない』とある。今回の行為は規程に反するのでは？」と質問。

これに対し小泉大臣は「ご指摘の通り、一部行き過ぎた表現があったと報告を受けている。私のことを思って、良かれと思って思いを巡らせていただいた結果だが、私がもっと強ければ、しっかりしていれば、心配をかけることもなく、こうしたことは起こらないだろうと申し訳なく思う。今、当該議員に対しても厳しい誹謗中傷や批判なども起こっていると承知しているが、最終的に起こってしまったことの責任は私にある。ご批判はしっかりと私が受けたい」と述べた。

「総裁選には出続けるのか？」という問いには「緊張感を持って、二度とこういうことが起こらないように、しっかりと最後まで臨みたい」と答えた。

（ABEMA NEWS）

