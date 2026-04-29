昨年秋の自民党総裁選（9月22日告示、10月4日開票）の期間中、高市早苗首相の陣営が、対立候補を中傷する動画を作成してSNSに投稿していたことが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】「カンペで炎上！無能で炎上！」高市陣営が投稿していた小泉進次郎氏への“中傷動画”高市早苗首相©時事通信社「カンペで炎上！無能で炎上！」「完全にアウト」「週刊文春」取材班は、あるTikTokの政治系アカウント運営に、高市陣営が