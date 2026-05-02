中道改革連合の五十嵐えり前衆院議員が4月30日にX（旧Twitter）を更新。「週刊文春」（文藝春秋）が報じた、自民党の高市早苗首相陣営が総裁選や衆院選挙時に対抗馬に対して中傷動画を作成・拡散していた疑惑に対し、「許せない」と怒りをあらわにした。 同日、「週刊文春」が報じたこの疑惑。高市首相の陣営が総裁選に対抗馬だった林芳正現総務相や小泉進次郎現防衛相らを中傷する内容の動画を作成してSNSに投稿したというもの