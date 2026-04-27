24日の衆議院安全保障委員会で、チームみらいの山田えり議員が、サイバー防衛でのAIの進化の脅威など、AIの問題を取り上げた。【映像】「先生と同感」を連発する小泉大臣（実際の様子）山田議員はまず、自衛官の人員不足に言及したうえで、「AIやドローンを活用した業務の自動化・省力化は充足率の底上げにもつながります。単なる効率化にとどまらず、限られた人的資源を本来任務に集中させるという防衛力強化の話でもあると思