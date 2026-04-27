不倫スキャンダルが発覚した松本洋平文科相が?逃げ切り?宣言だ。２５日、自身のＸ（旧ツイッター）を約２か月ぶりに更新し、改めて騒動を謝罪した。高市政権の高支持率に助けられた形だが、逆風にさらされている小泉進次郎防衛相はどうなるのか――。松本氏はＸに「しばらくの間、ＳＮＳを諸事情によりお休みしていました。この度の週刊誌報道につき、心よりお詫び申し上げます。誠に申し訳ありませんでした。事実関係について