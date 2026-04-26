4世代にわたる政治家一族に育った小泉進次郎防衛相。その端正な容姿と歯切れの良い口調から、「自民党のプリンス」と目されてきた。最近、自民党大会での自衛隊員による国歌斉唱問題などをめぐり、その発言内容に注目が集まっている。「セクシー」発言から始まった「進次郎構文」小泉氏の発言が注目されたのは、2019年に環境相に就任した際のことだ。国連の気候行動サミットの非公式会合後に行われた記者会見で、次のように述べた