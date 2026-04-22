《昨日、好天の中、#園遊会。毎回、素晴らしい機会に感謝します》4月18日、Xでこうつづったのは赤沢亮正経済産業相。17日に東京・元赤坂の赤坂御苑で春の園遊会が開催され、出席したことを報告した。投稿では、岸田文雄元首相夫妻、小泉進次郎防衛相とジョージ・グラス駐日米国大使らと記念撮影した4枚の写真も公開。だが、そのうちの1枚に収められていた小野田紀美経済安全保障相（43）のファッションが、大きく注目を集めている