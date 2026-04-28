自民党大会で行われた国歌斉唱。陸上自衛隊の女性隊員が務めた＝4月、東京都内陸上自衛隊の女性隊員による自民党大会での国歌歌唱に関し、市民団体のメンバーらは28日、政治的行為を制限する自衛隊法に抵触する疑いがあるとして、隊員らに対する自衛隊法違反容疑での告発状を東京地検特捜部に提出した。高市早苗首相や小泉進次郎防衛相も、同法違反ほう助の疑いがあると主張している。自衛隊法61条は、選挙権の行使を除く隊員