º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡ÖºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¡×¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¹¥Åê¤ÎÍ³¿¤Ï¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ÈÈæ¸ª¡Ö¤½¤ì°Ê¾å¤«¤â¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹8¡½0¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯9·î25Æü¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2ÂÇÀÊËÞÂà¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤Ç4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ë¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤54¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó100ÂÇÅÀ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤Ï6²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Çº£µ¨12¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ²÷¾¡¤·¡¢ÅêÂÇ¤ÎÃì¤Î³èÌö¤Ç4Ç¯Ï¢Â³ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤é¤¬ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬2È¯¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¡¢ÂçÃ«¤È4È¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·11°ÂÂÇ8ÆÀÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¡£Åê¼ê¿Ø¤â»³ËÜ¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¥¯¥ì¥¤¥ó¡¢¥Ð¥ó¥À¤È4Åê¼ê¤Î¥ê¥ì¡¼¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤º¡¢ÅêÂÇ¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢ÂçÃ«¤Ï»³ËÜ¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ÎÎó¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¾Ð´é¡£¤µ¤é¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÃÏ¶èÍ¥¾¡¤òµÇ°¤¹¤ëT¥·¥ã¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆÃç´Ö¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤¬³«»Ï¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò¹æÎá¤Ë¥´¡¼¥°¥ë¤ò¤«¤±¤¿ÂçÃ«¤ä»³ËÜ¤¬¾Ð´é¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò¤«¤±¤¢¤Ã¤¿¡£ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥Ó¡¼¥ë480ËÜ¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó216ËÜ¤ÏÌó40Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËË¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ»»222¾¡º¸ÏÓ¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤½¤¦²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î½Ö´Ö¤ò½Ë¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤Î¤ËËÜÅö¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç½Ë¤¨¤ë¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤ÏÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤À¤«¤é¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê½Ë¤¦¤è¡£ºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤À¤·¡¢¤³¤Î°ìÉÃ°ìÉÃ¤ò³Ú¤·¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Âç¹¥¤¤À¡£ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤À¡£Ìîµå¤Î°ìÈÖ¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£°ì½ï¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤È½Ë¤¨¤ë¤Î¤¬ºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¡£º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ÏÆÃ¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤À¤«¤é¡£¤À¤«¤é¤³¤½Í¾·×¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤À¡£ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿»³ËÜ¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÈà¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£º£Æü¤â¤Þ¤¿»ÙÇÛÅª¤ÊÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼è¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£¤Ç¤â¥ä¥Þ¤â¤½¤³¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤ì°Ê¾å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¤è¡×¤ÈºÇÂçµé¤Î»¿¼¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£